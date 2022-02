Wenn Not am Mann ist, sind sie zur Stelle: die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Friedland und den umliegenden Ortsteilen. Auch im vergangenen Jahr gab es einiges zu tun: Acht Brandeinsätze hat Stadtbrandmeister Steffen Krüger in seiner Einsatzstatistik vermerkt. Zwei Fehlalarmierunge...