Das Vorhaben stand schon geraume Zeit auf der Agenda, und als es dann so weit war, kam es an vielen Tagen zu erschwerten Bedingungen für Autofahrer, die in und durch Storkow unterwegs waren: Im vergangenen Jahr wurde die Burgstraße, Abschnitt der Landesstraße 23 und meistbefahrene Verkehrsverbind...