Die Sparkasse Oder-Spree ist bemüht, auch einer schlechten Nachricht noch eine gute Seite abzugewinnen. In einer am Dienstag (8. Februar) verbreiteten Nachricht heißt es, dass es Veränderungen in einem Geschäftsstellenverbund, zu dem auch Beeskow gehört, geben wird. Die wichtigste Nachricht lau...