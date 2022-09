Die Landesstraße 35, die in Fürstenwalde beginnt, über Bad Saarow führt und in Glienicke in der Gemeinde Rietz-Neuendorf auf die B246 trifft, ist auf zahlreichen Teilstücken in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Entsprechend oft ist sie Gegenstand von Diskussionen. Diese gipfelten im Jahr 20...