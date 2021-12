Während die Sanierung der Burgstraße in Storkow in den letzten Zügen liegt – bis nächste Woche Dienstag soll laut Auskunft vom Landesbetrieb Straßenwesen alles fertig sein – müssen Autofahrer in der Stadt mit sich ständig ändernden Verkehrsregelungen zurechtkommen. Am Mittwoch war die Ve...