Mindestens 40 große Müllsäcke, jede Menge gelbe Säcke und Berge von Sperrmüll haben die rund 80 Teilnehmer der Aktion „Beeskow räumt auf“ zusammengetragen. Sie fanden den Müll in den Grünanlagen des Stadtzentrums, aber vor allem an Wegen und in Hecken rund um Beeskow. Ralf Müller vom Ve...