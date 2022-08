Mit circa 1000 Besucher ist das Musik-Festival „Jenseits von Millionen“ seit seiner Gründung im Jahr 2005 schon immer eher ein Geheimtipp in der Region. Das ursprünglich als Benefizkonzert für Flutopfer in Südostasien gegründete Event kehrt auch in diesem Jahr am 5. und 6. August wieder mit...