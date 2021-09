Fünf Jungen der „Ludwig-Leichhardt-Grundschule“ in Tauche stehen in einem Kuhstall der Agrargenossenschaft Ranzig, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, und beobachten gebannt wie die Milchkühe gemächlich wiederkäuen, als Christian Rußig, Leiter der Tierproduktion in der Genossenschaft fragt:...