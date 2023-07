Mit großer Kapelle sind am späten Donnerstagnachmittag (6. Juli) insgesamt Feuerwehren aus Lieberose, dem Amt Dahme-Spreewald und auch aus Peitz in Spree-Neiße ausgerückt. Grund: ein gemeldeter Brand am Rande der Lieberoser Heide.

Glücklicherweise war die Situation schnell beherrschbar. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz in Cottbus war am Rande des Lieberoser Ortsteils Blasdorf ein Baum in eine Stromleitung gekippt und hatte ein beginnendes Bodenfeuer ausgelöst. Die Leitung sei abgeschaltet und der Brand zügig gelöscht worden, so ein Sprecher. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.

Erinnerung an Großbrand 2022 in der Lieberoser Heide