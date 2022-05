Nachdem am Montag eine Industriehalle am Ackerweg in Beeskow lichterloh brannte, konnte die Polizei am Mittwoch erstmals den entstandenen Sachschaden einschätzen. Um die Ermittlungen in Gang zu setzen, sei zudem eine Anzeige wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung von Amts wegen aufgeg...