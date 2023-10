Am Samstagmittag (30. September) mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Vorheider Weg in Beeskow ausrücken. Dort stand eine frei stehende Doppelgarage in Flammen, in der sich auch zwei Pkws befanden.

Sowohl die Garage als auch die Fahrzeuge wurden durch das Feuer stark beschädigt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Glücklicherweise waren keine Personen oder andere Gebäude gefährdet.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Spezialisten der Kriminaltechnik wurden zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, teilte die Polizei mit.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst, die die Redaktion gerade testet. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig geprüft.