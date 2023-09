Am Tag nach dem Brand in Beeskow sitzt der Schock bei Uschi und Holger Hartwig noch tief. In der gesamten Vier-Zimmer-Wohnung riecht es nach Rauch, das Schlafzimmer ist nicht mehr zu benutzen. Dort brach am Dienstag (19. September) ein Feuer aus, das schnell von den Feuerwehren aus Beeskow, Lindenbe...