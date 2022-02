Rauch dringt am Samstagabend (12. Februar) aus der Küche einer Doppelhaushälfte in Chossewitz, einem Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Oder-Spree . Gegen 20 Uhr geht der Alarm bei der Leitstelle Oderland in Frankfurt (Oder) ein. „Gebäudebrand-Groß“, lautet die Alarmierung. Als die Ei...