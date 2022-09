In Kossenblatt, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, brach am Sonnabend ein Feuer aus . Der Dachstuhl eines Hauses wurde dabei zerstört. Noch immer liegt der Brandgeruch in der Luft. Für die Bewohnerin des Hauses eine Katastrophe. „Unsere Mitbürgerin Manuela Buch aus Kossenblatt wurde Opfer eines...