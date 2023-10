Sechs Kompanien, das Stabsmusikkorps der Bundeswehr und zahlreiche Gäste aus Politik und Zivilgesellschaft bildeten am Donnerstag den Rahmen für die Übergabe des Kommandos über das Informationstechnikbataillon 381 in Storkow. Während des Appells in der Kurmark-Kaserne wurde der bisherige Komman...