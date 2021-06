Mülltrennung ist noch eine recht neue Erfindung. Ging in früheren Jahrhunderten etwas zu Bruch, flog es oftmals einfach vor die Tür. Im konkreten Fall auf den Beeskower Burghof oder in den Wallgraben vor den Burgtoren. Durch die Neugestaltung der Außenanlagen wird das in diesen Wochen sichtbar. ...