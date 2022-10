Das Wetter soll, so zumindest die Prognose, mitspielen, wenn sich am Sonnabend, 8. Oktober, die Tore zum Innenhof der Burg in Friedland öffnen – zum großen Herbstmarkt mit Musik, vielfältigen Produkten, alter Handwerkskunst, Leckereien und auch Tieren, welche der Kleintierzuchtverein mitbringt und ausstellt.