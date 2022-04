Der für derartige Anlässe traditionelle Auftakt mit einem Banddurchschnitt war diesmal tatsächlich nur symbolischer Natur: Als sich ausgewählte Akteure am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz in Storkow versammelten, um den künftigen Dalli-Verkehr in Storkow samt seinen 14 Ortsteilen zu starten...