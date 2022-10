Seit Anfang April ist der Rufbus Dalli in Storkow unterwegs; nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den 14 Ortsteilen. Ab Anfang November wird das Gebiet, das die Kleinbusse ansteuern, erweitert. Mit Beginn des neuen Monats sind erstmals auch Fahren in andere Gemeinden möglich. Dann geht es au...