Die Idylle am Campingplatz in Niewisch , einem Ortsteil der Stadt Friedland , ist trügerisch. Auf dem vier Hektar großen Areal, direkt am Schwielochsee gelegen, haben 100 Dauercamper Quartier bezogen und besonders in der Ferienzeit wird der Platz auch gern von Tagesgästen genutzt.