Am Sonnabend ein Anstieg der Inzidenz auf 185,7, am Tag darauf dann nur noch 169,5. Wer dachte, dass die Corona-Lage sich im Kreis Oder-Spree etwas entspannt, sieht sich heute getäuscht. Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag 73 neue Infektionen. Vor genau einer Woche waren es lediglich 24 neue ...