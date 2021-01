Bundeswehrsoldaten aus einer Kaserne in Lüneburg helfen in den kommenden drei Wochen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen des Landkreises bei Corona-Tests. Sofort nach ihrer Ankunft wurden sie im Landratsamt von Delia Fritzlar (Ärztin im Gesundheitsamt) mit den Antigen-Schnelltests vertraut gemacht. © Foto: Jörn Tornow