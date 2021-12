Können die rückläufigen Zahlen täuschen? Das RKI meldet am Freitag für den Kreis Oder-Spree eine Corona-Inzidenz von 899,7. Der Wert sinkt damit den zweiten Tag in Folge, am Donnerstag lag er bei 922, am Tag davor bei 933,2. Am Freitag wurden 252 neue Infektionsfälle im Kreis gemeldet. Neue To...