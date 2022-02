Wegen eines technischen Problems bei der Datenübermittlung sind die 550 am Dienstag vom Gesundheitsamt Oder-Spree erfassten Neuinfektionen nicht in die Berechnung des Inzidenzwertes für Mittwoch eingeflossen. Wie der Landkreis informierte, ist die Nachmeldung inzwischen erfolgt – was sich in den Daten des Covid-Dashboards vom Robert Koch-Institut (RKI) widerspiegelt.

Inzidenzwert trotz Technikpanne gesunken

Der Wert für die Sieben-Tages-Inzidenz ist somit erwartungsgemäß wieder angestiegen und liegt aktuell bei 1.869,7 (Stand 10. Februar) – damit aber dennoch deutlich unter dem Wert von Dienstag (2.010,9) und nur noch knapp über dem von Brandenburg insgesamt, welcher vom RKI mit 1.711,3 angegeben wird.

Im Lauf der letzten sieben Tage wurden insgesamt 3.352 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, innerhalb der letzten 24 Stunden (einschließlich Nachmeldung) haben sich 1109 Menschen in Oder-Spree mit dem Virus infiziert. Zudem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen zu beklagen, sodass die Anzahl der Verstorbenen jetzt auf 406 angestiegen ist.

Laut Ivena werden aktuell in Brandenburg 634 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 75 in intensivmedizinisch – von diesen Intensivpatienten müssen derzeit 58 beatmet werden (Stand 09. Februar). Die Auslastung der verfügbaren Intensivbetten liegt bei 10,4 Prozent.