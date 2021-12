Der Landkreis Oder-Spree bleibt Corona-Hotspot in Deutschland. Mit einer Inzidenz von 846,2 gehört er auch am Montag zu den 20 am stärksten von der Pandemie betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten. In Brandenburg werden nur im benachbarten Spree-Neiße mit 923,8 und vor allem in Cottbus mit 1...