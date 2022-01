Die Corona-Inzidenz steigt und steigt. Am Donnerstag wird sie vom Gesundheitsministerium Brandenburg für den Landkreis Oder-Spree mit 866,8 angegeben. 321 neue Fälle gehen in die Statistik ein. Der Höchststand für einen Tag. Einmal, das war am 10. Dezember vergangenen Jahres, war genau dieser We...