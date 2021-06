Die Aufregung war wieder einmal groß am Mittwoch in der Kreisverwaltung. Es sah kurzzeitig so aus, als wenn in der dritten Juni-Woche 1000 Impfdosen weniger geliefert werden als angekündigt, berichtet Dana Handreck. Eigentlich ist sie Personalchefin im Landratsamt. In diesen Tagen aber koordiniert...