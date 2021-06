Die Corona-Inzidenz wird am Dienstag, 8. Juni, vom RKI für den Landkreis Oder-Spree mit 8,9 angegeben. In den zurückliegenden 24 Stunden wurde keine Neuinfektion mit dem Virus für den Kreis erfasst. In den letzten sieben Tagen gab es insgesamt 16 Infektionsfälle. Seit Beginn der Pandemie haben s...