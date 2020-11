Insgesamt 49 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus mit Schwerpunkt in Fürstenwalde (+14) und Schöneiche (11) meldet der Landkreis Oder-Spree am Donnerstag. Kumuliert liegt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie damit bei 1271 Menschen, allein in Fürstenwalde bei 311. Bisher gelten 793 Personen als wieder genesen, 16 Todesfälle sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen.

Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder angestiegen

Corona in Brandenburg Neuer Rekord bei Corona-Infektionen in Brandenburg – über 600 Fälle Potsdam Aktuell werden 68 infizierte Menschen in Krankenhäusern des Kreises behandelt, sieben davon auf einer Intensivstation. Zur Reduzierung des Infektionsrisikos hat das Gesundheitsamt des Landkreises für 1370 Menschen eine häusliche Quarantäne angeordnet. Erneut gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt im Landkreis Oder-Spree jetzt bei einem Wert von 157,7.

Neben den größeren Städten im Kreis, in Eisenhüttenstadt ist die Zahl der Infizierten kumuliert um zwei auf 109 gestiegen, ist auch der ländliche Raum von Neuinfektionen betroffen. So wurden am Donnerstag drei neue Fälle aus Tauche, zwei aus dem Schlaubetal und drei aus dem Amt Odervorland gemeldet. Auch in Storkow (4) und Beeskow (1) gibt es neue Infektionen.