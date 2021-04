Landrat Rolf Lindemann hat am Mittwoch eine erneute Änderung der Corona-Impfstrategie des Kreises angekündigt. Voraussichtlich noch bis Ende des Monats werde man an den Impfstellen in Beeskow und Eisenhüttenstadt Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer anbieten. Dann müssten dort die...