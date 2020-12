Landrat Rolf Lindemann hat am Sonntag für den Landkreis Oder-Spree den Katastrophenfall ausgerufen. Als Grund gibt er einen „Massenanfall an Erkrankten“ an. Hintergrund sind die unverändert hohen Zahlen von Neuerkrankungen an Corona. Am Sonntag meldet der Kreis 107 Neuinfektionen und vier weit...