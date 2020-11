Nachdem die Zahl der neuen Corona-Infizierten in Oder-Spree am Freitag mit 64 einen neuen Höchstwert erreicht hatte, meldet der Kreis am Sonnabend weitere 50 neue Infektionen. Das führt zu einem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 140,4. So hoch lag dieser Wert im Landkreis bisher noch zu keinem Zeitpunkt. Die höchste Inzidenz in Brandenburg meldet derzeit Cottbis mit 216,7. Der niedrigste Wert wird mit 40,7 in der Prignitz ermittelt.