In ihrem Alltag als Soldaten im Informationstechnikbataillon 381 in Storkow sind die Oberfeldwebel Phillipp Dittloff und Daniel Natusch unter anderem für Satellitenverbindungen und Funkleitsysteme verantwortlich. Seit einigen Wochen haben die beiden ihren Arbeitsplatz in der Kurmark Kaserne in Stor...