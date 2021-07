Endlich wieder Manegenluft schnuppern. Endlich wieder vor Publikum auftreten. Für Virginia Renz, ihren Mann Marco Schickler und die Kinder Marcello, Kathy, Deniro und Lisandro ist es am Sonnabend so weit. Dann geht im nagelneuen blauen Zirkuszelt die Musik an und die Show beginnt. Der Zirkus Sensationell präsentiert Feuerschlucker und Clownerie, Handstandakrobatik und eine Cowboyshow. Außerdem gibt es Auftritte der Ponys, Alpakas, Ziegen und H...