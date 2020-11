Seit Sonntag, 1. November, muss nun auch der Landkreis Oder-Spree als Corona-Risiko-Gebiet gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen, so teilt die Kreisverwaltung mit, liegt bei 55,9. Am Sonntag wurden 28 Neuinfektionen gemeldet. Damit ist der erst am Freitag erreichte Rekordwert im Kreis erneut erreicht worden. Einen so hohen Anstieg der Infektionen innerhalb eines Tages hat es im Kreis seit Ausbruch der Pandemie im März noch nicht gegeben, nicht einmal während des Ausbruchs im Bad Saarower Klinikum, schon gar nicht während der ersten Pandemiewelle im März und April.