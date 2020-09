Hinsichtlich des Corona-Infektionsgeschehens an der Oberschule am Airport Schönefeld kann das Gesundheitsamt Dahme Spreewald Entwarnung geben: Die nach dem bestätigten Covid-19-Fall eines Zehntklässlers am vergangenen Freitag getesteten 43 Mitschüler und zwölf Lehrer sind alle nicht infiziert.

„Die seit Montagabend vorliegenden Laborergebnisse bestätigen, dass bei keinem der 55 Betroffenen eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt und wir es hier nicht mit einem Ausbruchsgeschehen zu tun haben. Einige der engen Kontaktpersonen des infizierten Schülers – darunter zwei Lehrkräfte − verbleiben dennoch vorsorglich in der verhängten 14-tägigen häuslichen Isolation“, informiert Amtsärztin Dr. Astrid Schumann.

Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um einen erhöht. Das Gesundheitsamt gibt einen aktuellen Überblick zur Ausbreitung der Atemwegserkrankung: In Dahme-Spreewald sind mittlerweile 311 Corona-Patienten wieder genesen. Vom Labor bestätigt wurden bisher insgesamt 326 positive Fälle der Infektion. Nach wie vor sind acht Todesfälle zu beklagen. Damit sind derzeit insgesamt sieben Personen tatsächlich infiziert, von denen sich keine in stationärer Behandlung befindet.

Der Präsenzschulbetrieb an der Schönefelder Schule soll Mittwoch wieder gänzlich aufgenommwen werden. An der Oberschule lernen insgesamt 301 Schülerinnen und Schüler in den vier Jahrgangsstufen 7-10 zu je drei Klassen, die von 26 Lehrkräften unterrichtet werden.

Folgendes Gesamtbild der Infizierten (davon Genesene / Verstorbene) ergibt sich in den Dahme-Spreewald-Kommunen: Königs Wusterhausen 101 (94/6), Schönefeld 63 (60/0), Zeuthen 31 (29/0), Wildau 23 (23/0), Lübben 22 (22/0), Mittenwalde 13 (13/0), Gemeinde Schulzendorf 11 (10/0), Amt Schenkenländchen 9 (9/0), Gemeinde Heidesee 9 (9/0), Gemeinde Bestensee 8 (8/0), Amt Unterspreewald 8 (8/0), Gemeinde Märkische Heide 8 (7/1), Eichwalde 7 (7/0), Amt Lieberose/Oberspreewald 6 (6/0), Stadt Luckau 6 (5/1) und Gemeinde Heideblick 1 (1/0).