Willibald von Schulenburg (1847 - 1934) beschrieb in „Wendisches Volksthum in Sage und Sitte“ (1882) jenes Tierchen, das eine Laterne am Lieberoser Schlosstor ziert, so: „Beim Kartenspiel soll man eine Fledermaus in der Mütze haben, dann hat man Glück.“ © Foto: Peggy Lohse