In Dahmsdorf, Ortsteil der Gemeinde Reichenwalde, hat der Eigentümer eines Freizeitbungalows am Freitagnachmittag einen Einbruch festgestellt.

Durchwühlt, aber nichts gestohlen

Unbekannte Täter hatten offensichtlich ein Fenster aufgehebelt und gelangten so in den Bungalow. Im Inneren drangen sie in alle Räume und suchten in den Schränken. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.