Corona hat auch den Mitgliedern des Schlaubetalmarathon-Vereins einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr traditioneller Wettkampf über die 42,195 Kilometer mit Start an der Eisenhüttenstädter Inselhalle kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Die durch das Virus bedingten Auflagen sind nicht zu erfüllen, die Ansteckungsgefahr für die Sportler und die vielen notwendigen Helfer wäre zu hoch. Aber anders als die ganz großen Marathonveranstalter in Berlin, München, Köln und Hamburg weichen die Schlaubetaler nicht auf einen virtuellen Lauf aus oder sagen ganz ab, sondern bieten einen Naturlauf an.

Um 9 Uhr fällt der Startschuss

Marathon-Ersatzlauf Eine Runde um den Großen Treppelsee im Schlaubetal Bilderstrecke öffnen Start und Ziel werden auf dem Parkplatz am Großen Treppelsees an der B 246 zwischen Bremsdorf und Dammendorf eingerichtet. Wettkampftag ist der 24. Oktober. Um 9 Uhr fällt der erste Startschuss. Ab dann gehen die Läufer im Abstand von je zehn Sekunden auf die Strecke. 250 Startplätze werden vergeben; die ersten 100 für Läuferinnen und Läufer, die sich für eine 8,9-Kilometer-Runde um den See entscheiden, dann folgen 50 Walker und Nordic-Walker. Zum Schluss gehen die Starter ins Rennen, die zwei Runden absolvieren. 17,8 Kilometer, das ist fast ein Halbmarathon.

Nimmt man die Schwierigkeiten der Strecke hinzu, kann man das sicher mit einem Straßen-halbmarathon vergleichen. Die Wege um den See sind oftmals schmal und sandig, schon am Start geht es erst einmal bergauf. Das Gefälle ist an einigen Stellen so stark, dass man auch bergab bremsen muss.

Zwischendurch die Natur genießen

Auch wenn der Blick auf den See immer wieder verlockend ist, müssen Läuferinnen und Läufer hoch konzentriert bleiben. Immer wieder gibt es hochstehende Wurzeln, im letzten Drittel der Strecke muss man sich bücken, um nicht gegen eine große Buche zu stoßen, die quer über den eigentlich zum Wandern gedachten Weg liegt. Zwischendurch gibt es kurze Pflastersteinabschnitte und Holzbrücken, die man überqueren muss. Ein wirklicher Naturlauf, ein Erlebnislauf, der aber nicht für persönliche Bestleistungen gedacht ist.

Ein Wettkampf bleibt es natürlich dennoch. Deshalb gibt es neben der Gesamtwertung auch eine Altersklassenwertung und im Ziel für alle Starter eine Medaille. Nur die gewohnte Siegerehrung fällt aus. Auch aus logistischen Gründen, weil die Läufer gebeten werden, nach der Zielankunft so schnell wie möglich abzureisen, um Parkplätze für nachfolgende Sportler freizumachen. Aber wie gewohnt können Urkunden online ausgedruckt werden. Im Internet sind auch alle Ergebnisse zu finden. Der Verein bemüht sich zudem um möglichst viele Streckenfotos, die ebenfalls auf der Webseite und der Facebookseite des Schlaubetal-Marathonvereins abgerufen werden können.

Wasser am Wendepunkt

Zum Hygienekonzept gehört auch, dass es als Verpflegung unterwegs nur Wasser aus 0,5-Liter-Flaschen gibt. Bei der Streckenlänge reicht das auch aus. Versorgungsstände stehen im Start-Ziel-Bereich und nach ungefähr der Hälfe der Runde bei der Überquerung der Schlaube bereit. Im Ziel gibt es neben dem Wasser auch Bananen.

Die Starterliste ist mittlerweile gut gefüllt. Meldungen sind aber noch bis in den Oktober möglich. Ist die Höchststarterzahl erreicht, wird eine Warteliste für Nachrücker angelegt. Für alle Wettkämpfer wird eine genaue Nettozeit über einen in der Startnummer enthaltenen Chip ermittelt.

Eine neue Seuche kann die Veranstaltung allerdings nun doch noch in Gefahr bringen. Wenn der Landkreis Oder-Spree wegen der Funde weiterer toter Wildschweine im Schlaubetal die ASP-Kernzone ausweiten muss, droht ein Betretungsverbot. Dann müsste die Veranstaltung abgesagt werden. Der Marathonverein sichert für den Fall die Rückerstattung aller Teilnehmergebühren zu.