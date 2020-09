Eröffnung mit einem Glas Sekt: Mitglieder des Kneipp-Vereins Scharmützelsee am Kneipp-Winkel in der Hauptstraße in Wendisch Rietz. In der Mitte im hellen Hemd der Vorsitzende Gerhard Möller, links Bürgermeister Siegward Wiesner, rechts Anwohner Norbert Maschke, der sich morgens und abends um das Ein- und Ausschalten des Wasserspiels kümmert. © Foto: Bernhard Schwiete