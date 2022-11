Jährlich finden rund um den 16. November, im Rahmen des Restart-a-heart-day, europaweit Kurse zur Wiederbelebung und Reanimation statt. Dabei sollen Laien einen Herzstillstand erkennen können und lernen, welche Maßnahmen in einer solchen Situation sinnvoll sind. Dieses Jahr fand der Aktionstag das erste Mal auch in Beeskow statt.

Zwei Rettungsdienstsanitäter und der Chefarzt der Chirurgie, Dr. med. Mario Liese, haben an drei Tagen etwa 200 Schüler der achten und zehnten Klassen der Albert-Schweitzer-Oberschule und des Rouanet-Gymnasiums in Beeskow geschult. In halbstündigen Crashkursen konnten die Schüler den Notärzten erst zugesehen, und dann an den Dummys selbst probieren.