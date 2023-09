Seine Grillburger werden in Beeskow geschätzt, bestellt und verschlungen. Besonders der Farmerbaconburger zum Preis von 7 Euro ist in der Kreisstadt der Renner. Juri Jurisch, der sich als Grillmaster vorstellt, kennt sich aus mit den Wünschen der Beeskower. Doch nun stehen große Veränderungen be...