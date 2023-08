Lebkuchenherzen, mit zarter Schokolade überzogen und mit fruchtiger Aprikose gefüllt, stehen im Regal. Daneben in großen Dosen Marzipankartoffeln und Kokosflocken. Die ersten Schokoweihnachtsmänner lachen einen an. Es gibt Dominosteine in Zartbitterschokolade und feine Nürnberger Oblaten-Lebkuc...