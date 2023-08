Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo ein Festival stattfindet, fällt Müll an. Ganz lässt sich Unrat bei Großveranstaltungen nicht vermeiden. Auch die sonstige Umweltbelastung ist in der Regel hoch: etliche Autos rollen an, Wildpinkler erleichtern sich überall, Zigarettenstummel liegen verteilt a...