Das farblich in Weiß und Rosa gehaltene kleine Barock-Schlösschen in Groß Rietz mit Rondell, Schlosspark und altem Baumbestand ist das Wahrzeichen des Dorfes und hat innerhalb der letzten Jahre an Glanz gewonnen. Im Gegensatz zu anderen Schlössern der Region – obwohl es eine ähnlich wechselvo...