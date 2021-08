Am Samstag, 31. Juli gegen 12.30 Uhr, kam es zu einem Brand eines Feldes zwischen den Ortschaften Lindenberg und Buckow. Aufgrund der Trockenheit konnte sich den Brand schnell ausbreiten, so dass ca. 130 Hektar in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Um Gefahren für Ortschaften und Infrastruktur zu verhindern, waren ca. 100 Feuerwehrleute aus verschiedenen Wehren im Einsatz. Des Weiteren musste die Bundesstraße 246 für gut drei Stunden komplett gesperrt werden. Zusätzlich zur Straßensperrung kam es zu einer Bahnstreckensperrung für den Zeitraum der Löschmaßnahmen. In diesem Brandfall nahmen die Beamten eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf, so dass die Ursachenermittlung durch Spezialisten der Kriminalpolizei erfolgen wird. Auf dem Feld sei zuvor kein Mähdrescher mit Schneidewerk im Einsatz gewesen, sagte der Polizeisprecher.