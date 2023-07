Der langjährige Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Oder-Spree, Detlef Korn, ist tot. Der 63-Jährige starb am Donnerstagnachmittag friedlich in einem Hospiz in Frankfurt (Oder) im Kreis seiner Familie, begleitet durch gute Freunde aus der Feuerwehr.

In den Feuerwehren der Region, in den Kommune...