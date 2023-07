Es ist schwer, an diesem Tag die richtigen Worte zu finden. Bevor in der Beeskower Marienkirche der Trauergottesdienst für Detlef Korn beginnt, reihen sich frühere Weggefährten ein, um sich am Sarg des früheren Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden zu verneigen. Als einer der Letzten betritt Brande...