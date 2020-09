Um die Einsatzfähigkeit der Brandschutzeinheit zu verbessern, wurden am Freitag in Luckau je ein Kommandofahrzeug im Wert von jeweils 84.500 Euro an das Amt Lieberose und die Stadt Luckau übergeben. Der Eigenanteil des Landkreises betrug 25.500 Euro. Dahme-Spreewald-Landrat Stephan Loge betonte be...