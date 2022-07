Am Dienstag war es wieder so weit, enorme Hitze und anhaltende Trockenheit führten zur höchsten Waldbrandgefahrenstufe , der 5, in Oder-Spree. „Die Einsätze werden mehr“, erzählt Stadtbrandmeister Alexander Voigt. „Als Stützpunktfeuerwehr, die auch im Katastrophenschutz hilft, waren wir di...